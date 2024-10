Norma Yarrow critica moción de vacancia contra Dina Boluarte: "Ahora no es el momento"

La congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, criticó que se aliste una moción de vacancia contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, y afirmó que "ahora no es el momento".

En declaraciones a la prensa, la parlamentaria indicó que los ministros de la mandataria tienen una pésima gestión, no obstante, apuntó que no está de acuerdo con la moción de vacancia porque el país está a puertas del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2024.

"Ahora no es el momento. No estamos de acuerdo con la actuación de la presidenta. Sí, es claro que tienen pésima gestión sus ministros, no están cumpliendo con los plazos (...) Puedes tener las firmas, puedes presentarla (la vacancia), pero lo único que vas a hacer es exponerte a una votación que no vas a tener porque se necesitan 87 votos", declaró.