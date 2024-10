Congreso: Eduardo Salhuana afirma que estabilidad política permitiría la reactivación económica

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Eduardo Salhuana, afirmó que la estabilidad política impactaría positivamente en la reacción económica del país. Por ello, indicó que es necesario promover esta armonía.

En esa línea, el presidente del Parlamento destacó los beneficios que traerá la realización del Foro APEC que se llevará a cabo en Lima el próximo domingo 10 hasta el sábado 16 de noviembre.

Asimismo, Salhuana señaló que la anunciada moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte que se pretende debatir en el Congreso no ayudaría a lograr una estabilidad política. Sin embargo, reconoció que los parlamentarios tienen la facultad de presentar este pedido.

Es por ello que resaltó que todos deben de trabajar en favor de la realización del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) para que llegue a ser un "éxito total".

"Los congresistas tienen la atribución de plantear mociones de esa naturaleza. Personalmente, creo que son mociones que no van a tener éxito, que no deben tener éxito. Lo que tenemos que promover en estos momentos es estabilidad política, y proponer mociones de esa naturaleza no contribuyen a ese objetivo", manifestó.