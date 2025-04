Ollanta Humala apelará sentencia condenatoria de 15 años por lavado de activos, anuncia su abogado

El expresidente Ollanta Humala apelará la sentencia de 15 años de prisión efectiva dictada en su contra por el delito de lavado de activos.

La condena, emitida por el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, también alcanza a su esposa, Nadine Heredia, quien recibió la misma pena por haber recibido presuntamente aportes ilícitos en las campañas presidenciales del Partido Nacionalista en 2006 y 2011.

El abogado de Humala, Wilfredo Pedraza, aseguró que ya fueron notificados de la resolución y que interpondrán una apelación, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales. Asimismo, calificó como arbitraria la ejecución inmediata de la sentencia dictada por el tribunal, pese a que la decisión aún no es definitiva.

El fallo ordena la captura e internamiento inmediato de Humala y Heredia hasta el 28 de julio de 2039. Además, impone una reparación civil solidaria de 10 millones de soles. Para la defensa, esta medida es excesiva debido a que la sentencia aún puede ser revisada en una instancia superior.

Pedraza solicitó al tribunal que revise de oficio la orden de reclusión inmediata contra Heredia, señalando que su defendido confía en que el proceso judicial será justo y objetivo.

"La señora Heredia tiene descanso médico y seguirá el proceso de forma virtual. No entiendo a qué se refiere el tribunal cuando habla de su paradero", agregó.

El abogado aseguró que, tras más de siete años de investigación, la fiscalía no logró sustentar de manera sólida su tesis. También precisó que el juicio se reabrió en 2015 por razones que, a su juicio, fueron políticas, aunque destacó que los magistrados que llevaron el caso mostraron neutralidad y conocimiento.

"No existe prueba concreta de que Venezuela haya financiado la campaña de 2006, y en el caso de 2011, la versión de Jorge Barata no fue corroborada por ningún otro testigo. No se ha podido desvirtuar la presunción de inocencia", señaló.