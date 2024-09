Óscar Valdés responsabiliza a Santiváñez y Zanabria por demora en captura de Cerrón: "Se pasea como en su casa"

El precandidato presidencial del Partido Popular Cristiano (PPC), Óscar Valdés, responsabilizó tanto al titular del Ministerio del Interior, Juan José Santiváñez y al comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria de la falta de captura del exsecretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

En el marco de los 334 días en la clandestinidad en la que se encuentra el líder del partido izquierdista, además del aumento que el Mininter hiciera a la recompensa por información que ayude con su paradero, el cual subió a 200 mil soles, el postulante se pronunció. Acusó firmemente a los principales miembros de seguridad del Estado ante la falta de resultados.

"Lo he dicho varias veces, es un desastre. Si tenemos a un ministro del Interior que, en vez de unirse con las otras instituciones del Estado que son copartícipes de la inseguridad ciudadana que estamos viviendo, ahí radica el problema (...) Hoy día, toda una organización de la Policía no puede capturar al señor Cerrón. Se pasea como en su casa", acusó el político.

Comentó además que, cuando fue parte del gobierno del expresidente Ollanta Humala, lograron la captura de uno de los más dañinos líderes terroristas en el Vraem. Explicó que, ante la necesidad de establecer lazos fuertes entre las diferentes instituciones del Estado, conversaron con el titular de la Fiscalía y, tras una serie de acciones, lograron capturar al ahora preso líder subversivo.

"Cuando estuvimos en el gobierno del presidente Humala, nos juntamos con José Antonio Pelaez, entonces fiscal de la Nación. Y dijimos cómo solucionamos el problema para capturar a Artemio. Entonces me dijo 'Oscar yo saco a todos los fiscales que están ahí porque no han cumplido su rol en 25 años' y nosotros vamos a sacar a todos los Policías que están ahí que no cumplen su rol. Pusimos gente nueva y en 6 meses capturamos a Artemio.