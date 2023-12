Patricia Chirinos devuelve bono de S/ 2 800 de Semana de Representación tras revelarse su viaje a España

La parlamentaria de Avanza País, Patricia Chirinos, devolvió el bono de S/ 2 800, recibido en la Semana de Representación del Congreso de la República, esta mañana. Ello, luego que se revelara que realizó un viaje a España.

De acuerdo a la documentación obtenida por La República, se denota el recibo de ingreso del Área de Pagaduría del Parlamento, que fue solicitado por Chirinos.

De tal modo, se precisa que el monto reembolsado es de S/ 2 800, estos fueron solicitados por la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, del Congreso y autorizada por Alfredo Antonio Rojas Manrique.

Asimismo, esta documentación lleva fecha de este lunes 18 de diciembre con hora exacta de 09:56. Asimismo, figura el sello y firma del Grupo Funcional de Caja del Parlamento.

Cabe mencionar que, Patricia Chirinos habría salido del Perú con destino a España durante la noche del domingo, luego de haber anunciado en sus redes sociales de que tenía conocimiento de que la Fiscalía allanaría su domicilio y despacho del Congreso de la República, además de preparar una detención preliminar en su contra.

A pesar de que reiteró que "no tiene miedo al allanamiento" ni a las acciones que "la caviarada realiza por venganza política", porque siente que no ha cometido ningún delito por la cual deba ser investigada, realizó un viaje de forma inesperada, según su certificado de movimiento migratorio.

"Soy Patty Chirinos y permaneceré firme, sin miedo, con la frente en alto. Porque no he cometido ningún delito. Todo lo que siempre he hecho es por patriotismo, por convicción, por los peruanos que están hartos de la mafia caviar", expresó en su cuenta de X.