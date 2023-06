Pedro Castillo: Ministro de Trabajo aclara que aún no está anulada la inscripción de Fenate Perú, sindicato de expresidente

En entrevista con Exitosa, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Fernando Varela, aclaró que aún no está anulada la inscripción de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación (Fenate Perú), sindicato que le pertenece al expresidente Pedro Castillo.

Durante un diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el funcionario precisó que "el documento compartido en las redes sociales" es una resolución de la Dirección Regional de Lima Metropolitana (DRELM).

En ese sentido, apuntó que la medida volverá a ser notificada, tras encontrarse fallos en el "descargo", con el objetivo de garantizar "el debido proceso".

En esa línea, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) apuntó que deben esperar las interposiciones del gremio antes de tomar una resolución.

Por otra parte, Varela Bohórquez puntualizó que la resolución pertenece a la DRELM, por lo que no se refiere al sindicato de manera positiva o negativa, para no tener "injerencia" alguna.

"No tengo participación alguna porque es competencia de la Dirección Regional de Lima Metropolitana (...) En el tema especifico, no me puedo pronunciar en la medida que como ministro no puedo tener ningún tipo de injerencia negativa o positiva en trámites vigentes", agregó.