Pedro Castillo negó ingreso de Andrés Hurtado a Palacio de Gobierno, según Henry Shimabukuro: Sabía quién era

El exasesor presidencial, Henry Shimabukuro, se refirió al posible acercamiento que tuvo el expresidente del Perú, Pedro Castillo, con el recientemente investigado presentador de noticias, Andrés Hurtado. Este alude haber advertido al mandatario de quién se trataba realmente 'Chibolín' por lo que pidió tener cuidado.

El exmiembro de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía detalló cuáles eran los acercamientos entre el cómico y el grupo de trabajo. Es importante recalcar que, según lo expuesto por Shimabukuro, cuando este llegó a las esferas de inteligencia, ya existía una conexión entre el departamento y el conductor de televisión.

"Quien habla también se quedó sorprendido al enterarme de que el señor Andrés Hurtado asistía a los interiores del Servicio de Inteligencia, la DINI. (...) Yo he pertenecido a la DINI, he tenido información de agentes del entorno de la DINI y luego el mismo señor José Luis Fernández me manifestó que sí, estaba haciendo unos acuerdos con el señor Andrés hurtado y que se le había asignado unos presupuestos para unos eventos en su programa porque le invitaban a él", relató.