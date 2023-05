Pedro Pablo Kuczynski sobre pedido de la Fiscalía: "Vamos a tomar las acciones legales, es una difamación"

El expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, aseguró que tomará acciones legales en contra de la Fiscalía tras considerar que la tesis fiscal que sostiene el pedido de 35 años de prisión en su contra es una difamación.

En entrevista para Punto Final, el exjefe de Estado calificó de "una locura" a la acusación del Ministerio Público que establece que sus empresas lavaron alrededor de 12 millones de dólares entre el 2001 y 2006.

Como se sabe, la Fiscalía lo acusa de haber cobrado, a través de su empresa Westfield Capital, grandes cantidades de dinero por asesorías a Odebrecht. Ello mientras la empresa concursaba por licitaciones para la construcción de proyectos cuando él se desempeñaba como ministro de Economía.

Según el fundador de Peruanos Por el Kambio, el Equipo Especial Lava Jato habría tergiversado información acerca de sus ingresos, mezclando los que sí ha recibido con sumas que nunca obtuvo.

"Han agarrado algunos ingresos que sí he recibido y otros ingresos que no he recibido. Han hecho una suma de todo y han agitado esto frente a los medios y después han dicho 'yo me voy, yo quiero ser juez'. ¿Qué país es este?", mencionó.