PPK consideró como "muerte" el pedido de la Fiscalía de 35 años de prisión en su contra

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) consideró como "muerte" el pedido de la Fiscalía de la Nación de 35 años de prisión en su contra por el presunto delito de lavado de activos con la agravante de organización criminal.

En diálogo para canal N, el exmandatario apuntó que la "matemática es muy simple" y es imposible que cumpla una condena de más de tres décadas, ya que ostenta 85 años de edad.

Frente a la acusación del Ministerio Público (MP), el exjefe de Estado mencionó hallarse indignado por las delaciones en su contra, ya que serían "falsas". En ese sentido, aseguró que en la investigación en su contra llegó a demostrar su inocencia y la reafirmará en una Corte.

Ante las declaraciones de Alejandro Toledo en la que presuntamente evidenció sus actividades delictivas con Odebrecht, PPK aseguró que el exlíder del partido Perú Posible no lo involucró como aseguraron algunos medios.

Agregado a ello, aseguró que no "recuerda bien" la reunión que tuvieron Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, Toledo Manrique y su persona en Palacio de Gobierno. No obstante, puntualizó que la junta se habría propiciado en la Sala Grau.

"El señor Toledo no me ha involucrado. Ha dicho que el piensa que yo coordine junto a su secretario general en Palacio, eso ocurrió hace 20 años, yo no lo voy a discutir. La verdad que no lo recuerdo muy bien (la reunión), pero creo que fue en la sala Grau esa parte si recuerdo", añadió en su intervención.