Pedro Pablo Kuczynski sobre acusación de Fiscalía: "Parece que ser presidente del Perú es una profesión suicida"

El expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, se refirió a la acusación de la Fiscalía que pide 35 años de cárcel en su contra, asegurando que llevar cargo de mandatario en el Perú sería una "profesión suicida".

En entrevista para el diario El Comercio, el exjefe de Estado cuestionó el papel del Ministerio Público en las investigaciones que han llevado en contra de los gobernantes.

En esa línea, afirmó que la Fiscalía tendría que demostrar que él habría favorecido a la constructora Odebrecht durante su gestión como titular del Ministerio de Economía y Finanzas (Mindef).

Asimismo, calificó de "delirante" la acusación en la que se señala que su chofer y secretaria serían parte de una organización criminal que habría recibido más de 12 millones de dólares por parte de la empresa de Marcelo Odebrecht.

Al ser consultado si es que el indulto que le brindó a Alberto Fujimori, el fundador de 'Peruanos por el Kambio' reveló que la decisión fue consultada con el Papa Francisco.

Según contó, él viajó hasta Roma para invitar al Sumo Pontífice a visitar el Perú. Sin embargo, durante su breve conversación aprovechó para preguntarle que opinaba acerca del hipotético escenario en el padre de Keiko Fujimori salía en libertad.

"Fui a Roma a invitar al Papa a venir al Perú, y le hablé de Fujimori. Y me dijo: 'Soltalo, che'. Y esas palabras, bueno, me animaron. Antes de dar el indulto, consulté a varias personas y me dijeron: Mira, es un buen momento para hacerlo. Me equivoqué. Hubiera sido mejor esperar un mes", reveló.