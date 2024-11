"Me duele": Canciller Schialer lamenta la ausencia de la presidenta de México en APEC 2024

El Perú ya comenzó a recibir a los primeros líderes mundiales que participarán en el Foro APEC que se viene realizando en nuestra capital. Sin embargo, otros mandatarios como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recientemente confirmaron que no llegarán al país para ser parte de esta cumbre por lo que solo enviará a un representante.

Por ello, Exitosa conversó con el canciller Elmer Schialer sobre este tema en específico lamentando profundamente su ausencia en un evento de tal magnitud. El ministro del Exterior reafirmó su pesar por no poder reafirmar los lazos históricos que se tiene con el país mexicano.

Durante una entrevista con Jesús Verde, Schialer recordó sus años como segundo funcionario al mando de la embajada de Perú en México por lo que recordó de la mejor manera su interacción con su gente resaltando su hospitalidad y amabilidad.

"Personalmente me duele mucho que México no esté presente. Es un gran país y su gente es espectacular, lo digo de primera mano porque tuve el honor de ser funcionario en la embajada peruana em México hace unos años y no saben lo mucho que disfruté de la hospitalidad de ese gran país que es México", indicó a nuestro medio.