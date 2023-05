Ministro de Justicia aclara a Alberto Otárola: "Si ves que alguien dispara, no vas a decir que no hubo violación de DD.HH."

En entrevista con Exitosa, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, aclaró su punto de vista al premier Alberto Otárola respecto a que considera que hubo violación de derechos humanos (DD. HH.) durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar para el programa 'Hablemos Claro', Maurate Romero explicó que, si una persona ve que algún miembro de las fuerzas del orden efectúa disparos, no es posible negar que hubo dichas vulneraciones contra la ciudadanía que se manifestaba.

"Vamos a aclararlo [...] si el primer ministro ha reclamado aclaración, aprovecho para aclarar también para nuestro premier. En una situación como la que hemos vivido, yo lo que he señalado es que, si tú estás viendo que alguien está disparando, no vas a decir que ahí no hay una violación de derechos humanos, lo hay", señaló.