Peruanos en Venezuela denuncian abandono del Gobierno de Dina Boluarte: "La situación es crítica"

25/03/2025 / Exitosa Noticias / Política

La comunidad de peruanos residentes en Venezuela ha denunciado un estado de abandono por parte del Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, debido a la falta de acceso a servicios consulares y asistencia para la realización de trámites esenciales.

La situación se ha vuelto más crítica tras el rompimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, lo que ha generado una serie de dificultades para los ciudadanos peruanos en territorio venezolano.

Problemas de peruanos en Venezuela

Uno de los principales problemas señalados por los peruanos en Venezuela es la imposibilidad de gestionar documentos básicos como el Documento Nacional de Identidad (DNI) y otros papeles necesarios para acceder a beneficios sociales, especialmente en el caso de los adultos mayores que requieren documentación para recibir sus pensiones.

"La situación de los peruanos aquí en Venezuela por los documentos. En primer lugar, por las personas mayores, pues los necesitan para sus pensiones. Ahorita vienen las elecciones y no pueden hacer sin su DNI", expresó una de las ciudadanas.

Además, otro punto de preocupación es la dificultad para viajar entre ambos países. Muchos peruanos en Venezuela desean regresar a su país o recibir la visita de familiares, pero los requisitos para la obtención de visas han complicado significativamente la movilidad.

Según testimonios, el proceso de solicitud de visa resulta engorroso debido a la cantidad de documentos requeridos y las fallas en las plataformas digitales para su trámite. Algunos ciudadanos han intentado obtener visas en Colombia, pero han sido rechazadas, impidiéndoles reunirse con sus seres queridos.

Embajador recomienda tramitar visa a Venezuela en otro país

El embajador peruano en Venezuela, Pedro Bravo, reiteró que para ingresar a ese país es obligatorio tramitar una visa previamente en Colombia o Bolivia. "Si no tienen la visa, no van a poder ingresar. Desaconsejamos totalmente que intenten viajar sin este requisito", afirmó. Asimismo, recomendó a los ciudadanos peruanos permanecer en su lugar de residencia mientras no se regularicen los trámites migratorios.

Ante esta problemática, la comunidad peruana en Venezuela ha solicitado al gobierno de Dina Boluarte una mayor intervención y medidas concretas para facilitar la atención consular y garantizar los derechos de los ciudadanos en el extranjero.

Como se recuerda, las relaciones diplomáticas entre el Perú y Venezuela se complicaron luego de que nuestra nación se negó a reconocer a Nicolás Maduro como presidente del país caribeño.

