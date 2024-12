PJ se pronunciará sobre reforma de legislación penal del Congreso: "Emiten leyes muy mal"

El presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, cuestionó duramente al Congreso de la República por emitir leyes penales sin previamente consultar con el sistema de justicia.

Durante una reciente declaración, Arévalo aseguró que esta práctica "se ha hecho muy mal" y representa un grave problema para la correcta aplicación de las normas en el país.

Arévalo explicó que las leyes penales tienen un impacto directo en el sistema judicial, por lo que su elaboración debe ser resultado de un trabajo técnico y coordinado.

De lo contrario, advirtió que se corre el riesgo de crear vacíos legales, contradicciones o normas ineficaces que complican el trabajo de jueces, fiscales y abogados defensores.

El presidente del PJ también destacó la necesidad de garantizar que las leyes sean claras, aplicables y acordes a la realidad del país.

"La legislación que se emita se debe hacer con seriedad, no se pueden emitir leyes por emitir y más en materia penal, en esto el poder judicial es muy tajante, no compartimos mucho de estos dispositivos legales porque no son adecuados a la constitución y a una política criminal que debería existir", puntualizó