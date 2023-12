Pleno del Congreso rechazó moción para investigar a la JNJ por caso "La fiscal y su cúpula"

07/12/2023 / Exitosa Noticias / Política

El Pleno del Congreso de la República rechazó la moción de que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos investigue a miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por abrir un proceso disciplinario en contra de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Con 56 votos a favor, 38 en contra y 15 abstenciones, el Parlamento no admitió la propuesta presentada por el congresista Esdras Medina, del partido político, Unidad y Diálogo Parlamentario, por el caso "La fiscal y su cúpula", donde se acusa a la titular del Ministerio Público de encabezar una presunta organización criminal y tráfico de influencias.

Rechazan investigar a la JNJ

Según lo señalado en el documento de Medina, se pedía un plazo de 10 días para la investigación contra la JNJ por causa grave, determinado en artículo 157 de la Constitución Política del Perú.

Además, determinaban que el proceso disciplinario inmediato abierto a la Fiscal de la Nación configura un conflicto de intereses y es causal de inhibición porque la máxima autoridad del Ministerio Público investiga a tres miembros de la JNJ por supuestamente haber ejercido presión en la Corte Suprema de Justicia emita un pronunciamiento a favor de la exfiscal suprema, Zoraida Ávalos.

Luego que se archivó la propuesta para investigar a los integrantes de la JNJ, el vocero de Fuerza Popular, Eduardo Castillo, presentó una reconsideración de la votación.

Suspenden a Patricia Benavides

Luego, de la decisión del Congreso, la JNJ sorprendió al ámbito político y judicial al revelar que, por unanimidad, se suspendía provisionalmente a Patricia Benavides de su cargo como fiscal de la Nación, por seis meses, para garantizar el debido proceso y 'no entorpecer las investigaciones' que se realizan en su contra.

"La JNJ actúa en estricto cumplimiento de la Constitución, su Ley Orgánica y su Reglamento de Procedimientos Disciplinarios, garantizando el debido proceso y cautelando el derecho de defensa de la investigada y el interés público", se lee en el documento compartido en sus redes sociales.

Niega acusación de su exasesor

Por otro lado, la titular del Ministerio Público decidió retirarse y no responder al interrogatorio de la JNJ, manifestando que no se garantizaba un debido proceso, ya que la resolución que resolvía el pedido de inhibición no habría sido notificada a tiempo y, negó haber ordenado a su exasesor, Jaime Villanueva, realizar coordinaciones con congresistas para obtener beneficios con fines ilícitos.

De esta manera, tras no alcanzarse los votos suficientes, el Pleno del Congreso rechazó la moción para investigar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por el caso 'La fiscal y su cúpula de poder'.