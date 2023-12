Crisis en la Fiscalía: Jaime Villanueva sale en libertad tras colaborar con la investigación contra Patricia Benavides

El exasesor Jaime Villanueva, considerado el hombre de confianza de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, salió en libertad tras aceptar colaborar con la investigación sobre una presunta red criminal en el Ministerio Público. Además, se reveló que por motivos de seguridad y evitar represalias no regresará a su vivienda.

Como se recuerda, Villanueva cumple una orden de detención preliminar por 10 días, medida que venció esta madrugada del 6 de diciembre. Su abogado, Luis Capuñay, reveló que su patrocinado aceptó su responsabilidad penal y convertirse en colaborador eficaz, con lo cual podrá seguir aportando información pertinente para la investigación.

Ante la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional, Jaime Villanueva reconoció la autoría de chats de WhatsApp que forma parte la investigación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), y los cuales hacen referencia a las coordinaciones con congresistas a favor de la destitución de la exfiscal Zoraida Ávalos, la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la elección del actual Defensor de Pueblo.

Por su parte, la titular del Ministerio Público llegó a la sede de la Comisión de la Fiscalización del Congreso de la República del Perú, para responder por la investigación en su contra por la Operación Valquiria V.

"No he cometido ningún delito, ni falta administrativa, he cuidado que no se politice la justicia. Ustedes mismos pueden verificar sus votaciones para ver la diferencia existente entre los votos, presuntamente captados, y la realidad. (...) Ninguna votación ha sido efectuada a pedido mío o a cambio de algún beneficio dado por el Ministerio público", expresó inicialmente.