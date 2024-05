"¿Por qué a ella sí?": Elizabeth Paredes indignada con presunta 'politización' del MP contra Dina Boluarte

La congresista de la República, Elizabeth Paredes, se pronunció sobre las acciones de la Fiscalía de la Nación en contra de la presidenta Dina Boluarte y criticó los cuestionamientos hechos por el organismo hacia la jefa de Estado.

Las palabras de la mencionada parlamentaria tuvieron lugar al mediodía de este miércoles 29 de mayo en las instalaciones del Palacio Legislativo, donde expresó su rechazo ante una presunta politización al interior del Ministerio Público (MP).

Y es que, según expresó, la Fiscalía toma acciones contra la presidenta Dina Boluarte, pero no actuaría de la misma manera en los procedimientos en contra de otros exjefes de Estado, tales como Martín Vizcarra y Ollanta Humala.

"No podemos entrar en el juego del Ministerio Público. Prácticamente ya todos saben que está politizado. Para unos sí la persecución. ¿Qué hay de la carpeta de Susana Villarán, Martín Vizcarra y Ollanta Humala? ¿Por qué a la que está en función sí tenemos que estar cuestionado para sacarla a ella?", declaró.

Cabe decir que si bien Elizabeth Paredes está de acuerdo con que los presidentes sean investigados en pleno ejercicio de su gestión, indicó que estos deberán esperar al fin de su gestión para responder por las acusaciones de corrupción en su contra.

"Pueden proseguir las investigaciones. No estamos diciendo que no. Pero ella está en su función de mandato . Terminará y ahí se le tendrá que cuestionar todos los presuntos actos de corrupción que se le están investigando (...) Tiene que terminar", agregó.

Cabe decir que la congresista Elizabeth Paredes no ha sido la única funcionaria pública en referirse a las investigaciones contra Dina Boluarte como una presunta persecución.

Y es que el premier Gustavo Adrianzén también aludió a que la mandataria estaría siendo víctima de ella tras la denuncia constitucional presentada en su contra, la cual considera indebido e ilegal.

"Cuando se agotan los argumentos, no tienes sino poner a recrear tu imaginación para buscar delitos donde no existen. Yo insisto, esta no es más de una muestra de la persecución sistemática en materia fiscal que se le viene haciendo a la presidente de manera indebida, inconstitucional e ilegal", indicó.