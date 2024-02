Presidente del JNE sobre inscripción del partido de Antauro Humala: "No puedo ilegalizar organizaciones políticas"

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas, se pronunció sobre la denuncia constitucional que presentó el congresista Alejandro Cavero en su contra por admitir la inscripción del partido de Antauro Humala.

Mediante declaraciones a un reconocido medio periodístico, Salas Arenas señaló que no puede "ilegalizar a las organizaciones políticas", puesto que hay procedimientos correspondientes.

"No puedo responder políticamente por decisiones en las que no intervengo, no por procedimientos que no me competen, yo no puedo ilegalizar a organizaciones políticas inscritas, hay procedimientos para eso", dijo a Epicentro TV.