Rafael López Aliaga: "He pedido que le realicen un examen toxicológico, psicológico y psiquiátrico", señala Ciro Silva

En una reciente entrevista con Exitosa, Ciro Silva, promotor de la revocatoria contra el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, hizo un llamado a los regidores de la Municipalidad de Lima para que aprueben la suspensión del alcalde y le realicen una serie de evaluaciones: toxicológicas, psicológicas y psiquiátricas. También comentó sobre una serie de acusaciones y rumores en su contra durante su intervención en el programa 'Informamos y opinamos'.

Durante el programa, Karina Novoa preguntó a Ciro Silva sobre las acciones que la población podría tomar en oposición a la inauguración de una estatua.

Silva respondió que se organizaría un acto de protesta para el viernes, encabezado por diversas asociaciones y figuras comunitarias. Asimismo, anunció una conferencia de prensa para el jueves a las 10 de la mañana en el centro de Lima, donde se abordarán estos temas más a fondo.

Karina Novoa también cuestionó a Ciro Silva sobre las declaraciones de López Aliaga, quien insinuó que la empresa Odebrecht podría estar detrás de la campaña de revocatoria.

Silva rechazó totalmente estas acusaciones, calificándolas de falsas y sin fundamento. Explicó que tras estas declaraciones, envió una carta notarial a Rafael López Aliaga, a la que recibió una respuesta insatisfactoria.

"Mire, el señor Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, en Sol TV de Trujillo primero dice esa afirmación producto de ese video. Yo le mandé una carta notarial, ya me respondió porque le dio un plazo de 24 horas para que responda y prácticamente es un saludo a la bandera esa carta", afirmó Silva.

"Es más, yo he pedido a los 39 regidores de Lima que en sesión del Consejo aprueben la suspensión de este señor previo examen toxicológico, psicológico y psiquiátrico", añadió.

Finalmente, Ciro Silva explicó su breve vínculo con Susana Villarán, señalando que fue candidato del Movimiento Independiente Nuevo Surco en 2010, pero negó cualquier conexión profesional o personal continua con la exalcaldesa de Lima.

"En ese momento yo tenía un movimiento se llamaba Movimiento Independiente Nuevo Surco. Acuérdese que había movimientos distritales que ahora ya no existen. No estábamos en todo el proceso de firmas, eran como 6000 firmas para Surco y, bueno, como éramos un activista con muchos jóvenes, me invitaron a participar", explicó Silva.