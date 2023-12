Rafael López Aliaga mintió al decir que recibió "una municipalidad quebrada", afirma exregidor de Lima

En entrevista a Exitosa, el exregidor de la Municipalidad de Lima (MML), Jorge Valdéz, aseguró que "es falsa" la afirmación hecha por el alcalde Rafael López Aliaga respecto a que "recibió una comuna quebrada", ello luego de conocerse acerca de un desembolso de la MML de alrededor de 4 millones de soles en celulares para funcionarios.

Durante diálogo con Pedro Paredes para Hablemos Claro, dijo que, si bien en la gestión de Jorge Múñoz fue opositor, puede dar cuenta que hubo un "balance positivo".

"Fue falso lo que dijo López Aliaga, no recibió una municipalidad quebrada. Yo fui opositor a la anterior gestión, pero dejó un saldo de balance positivo", expresó a nuestro medio.

En ese sentido, rechazó categóricamente la compra de smartphones de la 'Muni de Lima'. Según indicó, los recursos públicos deberían ser destinados a atender el hambre de los ciudadanos, ejecutar obras públicas e instaurar los servicios básicos en toda la capital.

Finalmente, Váldez Olaya instó a las autoridades a investigar el concurso público N.º 010-2023-MML-OGA-OL. "Yo pienso que Contraloría y Fiscalía deberían intervenir inmediatamente en procesos como estos", indicó.

En marzo pasado, bajo el contexto del Ciclón Yaku, Rafael López Aliaga dijo que encontró una MML en "quiebra" y "con cero en la caja". No obstante, habría logrado superar esta problemática, por lo que estaría en disposición de ayudar a los más damnificados.

"El 1 de enero entro y no había nada de prevención. Si uno encuentra una municipalidad que no tiene un mango, que está quebrada y con cero de caja, no jodan, pues. Ya estoy en azul. En este momento, ya tengo recursos para ayudar a la gente que está sufriendo", expresó en ATV.