Renovación Popular no otorgará voto de confianza al Gabinete: Eduardo Arana "no ha sido consecuente"

El congresista de Renovación Popular, Diego Bazán, confirmó que su bancada no le otorgará el voto de confianza al Gabinete Ministerial liderado por Eduardo Arana, que se presentará este jueves 12 de junio ante el Pleno del Parlamento.

En diálogo con Canal N, el legislador mencionó que aún no se tiene conocimiento sobre cuál será la decisión final del Pleno del Congreso respecto al pedido que realizará el Poder Ejecutivo. Sin embargo, recalcó que Renovación Popular se mantiene firme en no respaldar a los actuales ministros del Gobierno de Dina Boluarte.

"No sabemos lo que va a suceder el día jueves, si es que se le va a entregar o no el voto de confianza. Desde Renovación Popular ya hemos adelantado que no vamos a dar el voto de confianza al señor Arana", indicó.