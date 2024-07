RLA insiste en plan piloto para que vecinos de Barrios Altos puedan dejar sus puertas abiertas: "Como en Europa"

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, insistió en su 'plan piloto' que buscaría que los vecinos de Barrios Altos puedan dejar sus puertas abiertas ante una supuesta baja en los índices de inseguridad en toda la ciudad.

Según lo planteado por el burgomaestre, la medida tuvo resultados en Europa en donde dijo "Uno puede dejar su puerta abierta". La comparativa la hizo en medio de la presentación de la nueva fachada de la iglesia colonial, la Buena Muerte, justamente ubicada en el barrio del centro de Lima.

"Que se llegue a una meta tal que, como en Europa , muchas ciudades de Europa, uno pueda dejar su puerta abierta, esa es la explicación que le doy. Pero todo lo distorsionan, todo lo sacan de sitio, de lugar, justamente porque no se les paga nada", apuntó el alcalde.

Remarcó que, parte de su plan, buscarán que cámaras y métodos de seguridad apoyados en la tecnología, puedan hacer que la localidad del Cercado de Lima pueda tener una mayor.

El también líder de Renovación Popular, puntualizó hace unas semanas que, ante la baja en la violencia y delincuencia, los vecinos de Barrios Altos, podrán verse libres de dejar sus puertas abiertas de par a par. Ello, sosteniendo en que la implementación de motos y cámaras de seguridad, darían mayor resguardo a los vecinos de la comunidad limeña.

Por su lado, los vecinos de Barrios Altos mostraron su indignación por la iniciativa del alcalde. Vale resaltar que, tras un reportaje de Panamericana, se pudo conocer que gran parte de las casas de la zona necesitan de rejas para resguardar sus moradas.