Abogado de Alberto Fujimori minimiza posible candidatura de López Aliaga: "No veo que pueda competir con el expresidente"

15/07/2024 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el abogado de Alberto Fujimori, Elio Riera, minimizó una posible candidatura del burgomaestre de Lima, Rafael López Aliaga, alegando que no está en capacidad de competir políticamente con el expresidente en los próximos comicios electorales.

¿López Aliaga contra Alberto Fujimori?

Durante la entrevista en 'Hablemos Claro' con Nicolás Lúcar, el letrado aseguró que el Perú "necesita una política que pueda generar el respeto de los derechos de los ciudadanos y por ello tienen la libertad de elegir al expresidente Fujimori" como el sucesor de Dina Boluarte en el sillón presidencial.

Asimismo, Elio Riera aprovechó en asegurar que no ve al burgomaestre de Lima ser un candidato que esté a la altura de poder competir contra el padre de Keiko Fujimori.

"Con todo el respeto que se merece Aliaga, puedo diferir como ciudadano, yo no veo que el señor (Rafael López) pueda competir políticamente hablando con el Sr. Alberto Fujimori", expresó.

A su vez, resaltó que cada persona tiene todo el derecho de postular a la presidencia, pero negó que él vaya a enlistarse en un puesto junto al exmandatario porque ama su profesión como abogado.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el abogado de Alberto Fujimori, Elio Riera, minimizó una posible candidatura de Rafael López Aliaga y aseguró que el alcalde de Lima no está en capacidad de competir políticamente con el expresidente Alberto Fujimori.



📻 95.5 FM... pic.twitter.com/FpoaVhRnUG — Exitosa Noticias (@exitosape) July 15, 2024

Elio Riera sobre Keiko Fujimori

El abogado Riera reiteró que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, es "una líder que fue injustamente encarcelada" y que actualmente está pendiente de la salud de su padre, por lo cual, rechaza que la postulación de Alberto Fujimori sea una maniobra política para llegar a la presidencia con un cargo de vicepresidenta.

"No, no. De ninguna manera (no usa a su papá). La señora (Keiko) no va a decidido postular en ninguna plancha y puedo dar fe y ratificar que conozco a una mujer líder y preocupada de su padre desde el 2019. (...) Una mujer injustamente encarcelada en varias oportunidades. Yo sí quisiera, como ciudadano, que esté presente (políticamente), pero depende de ella", señaló a Nicolás Lúcar.

También aprovechó en rechazar que exista algún tipo de contacto entre el expresidente Fujimori y Vladimiro Montesinos.

Alberto Fujimori en elecciones 2026

Como se recuerda, hace unos días Keiko anunció que su padre será el candidato de Fuerza Popular en los siguientes comicios por mutuo acuerdo, a pesar de que poco antes fuera ingresado en una unidad de cuidados intensivos al sufrir una caída en su habitación.

El expresidente de la República, Alberto Fujimori, habría resaltado su voluntad de "volver a trabajar por todos los peruanos aun con todos los riesgos que eso significa para volver a la arena política".

Es así como, en entrevista con Exitosa, su abogado Elio Riera aseguró que Rafael López Aliaga no estaría en capacidad de competir políticamente contra Alberto Fujimori para convertirse en el siguiente Presidente del Perú en el 2026.