Renzo Reggiardo minimiza proceso de revocatoria contra López Aliaga: "No hay temor, es un acto político"

El teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se refirió a la posible revocatoria recientemente aprobada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), contra el alcalde de la ciudad de Lima, Rafael López Aliaga.

Desde su perspectiva, la iniciativa no prosperará, ello sostenido en que estaría basado en un fin político.

"A mi me parece totalmente política la pretensión y eso no va a prosperar desde mi punto de vista (...) creo que es una medida que no resulta sensata, pero estoy seguro que no va a haber este apoyo que se requiere a través de estas firmas", reiteró.