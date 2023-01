Ruth Luque sobre el Congreso: "Es una institución que le ha fallado al pueblo"

30/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, la legisladora de la bancada Cambio Democrático - Juntos por el Perú (CD - JP), Ruth Luque, consideró que el Congreso de la República es una institución que le ha fallado al pueblo peruano.

"Es una institución que le ha fallado al pueblo, es una institución que sus representantes no tienen que seguir ahí", declaró en nuestro medio.

En esa línea, la parlamentaria manifestó que espera que los parlamentarios hayan "reevaluado su decisión política" frente a la votación que se realizará sobre la reconsideración del proyecto de adelanto de elecciones 2023.

"Sepan que la población no nos quiere a los congresistas, eso sucede cuando no hay legitimidad. Hay que dejar las curules, hay que dar un paso al costado para que se puedan elegir nuevos representantes", agregó.

Durante el diálogo con Pedro Paredes para el programa 'Exitosa Perú', Luque Ibarra indicó que "si no pasa" el adelanto de comicios para este año, el proceso quedaría en foja cero todo y, desde su punto de vista, solo quedaría que la presidenta de la República, Dina Boluarte, presente su renuncia al cargo.

"El Congreso de la República debería emplazarla y pedirle su renuncia", añadió.

Sobre mensaje a la Nación de Dina Boluarte

La congresista criticó que la jefa de Estado no reconociera "ninguna responsabilidad política" en el mensaje a la Nación que brindó la noche de ayer, domingo.

"El conjunto de su discurso termina siendo, para mí, un vacío porque, primero, no reconoce ninguna responsabilidad política, cuando la presidenta sabe muy bien que el adelanto inmediato de elecciones está en sus manos", manifestó.

Tras ello, indicó que no comprende que Boluarte Zegarra no asuma que la crisis por la que atraviesa el país también es su responsabilidad, no solo del Parlamento.

"Yo no entiendo como la señora puede ser presidenta del país sin asumir que toda esta crisis es parte de su responsabilidad, no lo es solo del Congreso de la República, es también su responsabilidad. Es ella quien ha decidido declarar en Estado de Emergencia, es ella quien ha decidido los toques de queda", expresó.

De igual manera recalcó que los puntos más importantes que pide la ciudadanía es que la mandataria renuncie, se cierre el Congreso y haya un adelanto de elecciones para este año.

"Hoy el clamor, lo dicen las encuestas, lo dicen las calles, es la renuncia de la señora Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones 2023, esos son los tres temas más importantes que surgen", detalló.

En tal sentido, aseguró que la presidenta Boluarte "podría renunciar inmediatamente" y se generaría "de manera inmediata el adelanto de elecciones" sin tener que "estar esperando ni un día más".

Mira la entrevista completa