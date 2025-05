Susel Paredes plantea vacancia de Dina Boluarte: "Prefiere su supuesta belleza antes que el destino del Perú"

En declaraciones a Exitosa, la congresista Susel Paredes aseguró que la presidenta Dina Boluarte no debe continuar en el cargo y se expresó a favor de una vacancia presidencial tras las declaraciones de Mario Cabani.

La legisladora manifestó que el médico Mario Cabani Ravello hizo bien al brindar sus declaraciones en el marco del caso Cirugías y resaltó que sus testimonios demuestran que la mandataria peruana ha mentido y es "incapaz moral" para continuar ejerciendo como jefa de Estado.

En nuestro medio, la parlamentaria indicó que Boluarte Zegarra ha preferido mejorar su aspecto físico a que enfocar esfuerzos para asegurar el futuro del país. Por ello, dijo que espera que cuando la presidenta termine su mandato sea "arrestada y puesta a disposición de la justicia".

Susel Paredes indicó que el ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y el jefe de la Oficina de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, Juan José Santiváñez, serían los responsables políticos de la muerte de 13 trabajadores en Pataz.

Sin embargo, expresó que la matanza en dicha zona corresponde a que se lleve a cabo una vacancia presidencial, ya que considera que la presidenta Dina Boluarte no está gobernando, sino obedeciendo a otros personajes políticos.

"Esa es la responsabilidad política, pero yo creo que esto ya amerita una vacancia, juntando a todos los demás hechos porque la señora Dina Boluarte no gobierna, hace lo que le ordenan y el país es un desmadre completo. No puede ser que el Estado haya perdido control de sus territorios", indicó.

De igual manera, señaló que ahora tienen una preocupación más, pues hay información respecto a que Puno corre el riesgo de sufrir un episodio como el de Pataz.

En tal sentido, la legisladora dijo que se debe sacar del cargo a la jefa de Estado y expresó que ya cuenta con 12 firmas para presentar la moción respectiva.

"No importa a quien pongas de ministro, esto va a seguir igual porque no hay inteligencia. Los ministros no son inteligentes, la presidenta no es inteligente, pero además no utilizan la inteligencia operativa para actuar contra el crimen. Van después a recoger los restos de la escena del crimen, pero no se anticipan a los hechos", agregó.