Susel Paredes responde a su estilo a comentarios sexistas de Lizarzaburu: "Hay varios congresistas chipis"

En una entrevista con Nativa, la congresista Susel Paredes compartió sus fuertes críticas hacia el congresista de Fuerza Popular, Juan Carlos Lizarzaburu, quien enfrenta acusaciones por realizar comentarios sexuales sobre varias parlamentarias durante una sesión de la Comisión de Ética.

Condena declaraciones de Lizarzaburu

Susel paredes no titubió al condenar las declaraciones del congresista Lizarzaburu, enfocándose en sus comentarios sobre la anatomía de Patricia Juárez. La congresista afirmó que este comportamiento no solo irrespetó a la colega directamente afectada, si no también a todas las congresistas y mujeres del país.

"Las congresistas somos representantes de las mujeres, y ¿cómo es posible que un congresista se refiera a las mamas de una colega y de otra porque las estuvo observando?", expresó Paredes en Nativa.

Polémicas declaraciones

En la misma entrevista, Susel Paredes utilizó una analogía para ilustrar la gravedad de los comentarios de Juan Carlos Lizarzaburu. Haciendo referencia a la anatomía masculina, Paredes planteó cómo sería su reacción si ella comentara sobre el tamaño de los pantalones de los congresistas.

"Para ser más ilustrativa, ¿qué pasaría si dijera que he chequeado a los congresistas, les he mirado a los pantalones y hay varios que la tienen chiquita? ¿Qué dirían? Son chipis y puedo señalar este y este", señaló Susel Paredes.

Comentarios sexuales de Lizarzaburu

El incidente en cuestión ocurrió el miércoles 13 de diciembre de 2023, durante una sesión pública de la Comisión de Ética. Juan Carlos Lizarzaburu fue captado realizando comentarios inapropiados sobre el cuerpo de sus colegas congresistas, centrándose en la anatomía de su compañera de bancada, Patricia Juárez.

"Todas se ponen sostenes con relleno y Patty Juárez no es la excepción, tiene unas tetitas. (risas) Ya las miré bien, ya", se escucha decir al congresista en el video.

Censura en el Congreso

Además de las críticas por los comentarios ofensivos, se generó controversia por el recorte deliberado de las declaraciones de Lizarzaburu antes de que el material audiovisual fuera compartido públicamente. A pesar de ser sesiones públicas, el Congreso de la República recortó la parte en la que el congresista se expresó sobre el físico de su compañera, generando cuestionamientos sobre la transparencia de las acciones legislativas.

El repudio de la polémica congresista, Susel Paredes, hacia los comentarios de Juan Carlos Lizarzaburu destaca la importancia de mantener un ambiente respetuoso en el Congreso. Este incidente plantea preguntas sobre la ética en el ámbito legislativo y la necesidad de abordar de manera efectiva conductas inapropiadas para preservar el respeto y la integridad de las mujeres en la política.