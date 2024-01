Pedro Rondón sobre casos de violencia contra las mujeres: "El término feminicidio está mal empleado"

En diálogo con Exitosa, el presidente del Comité de Psicología de la Sexualidad del Colegio de Psicólogos del Perú (CPSP), Pedro Rondón, reconoció que la violencia contra las mujeres es frecuente en nuestra sociedad. Sin embargo, aseguró que "el término feminicidio está mal empleado porque nadie te va a matar tu género".

Pedro Rondón habló sobre el aumento de casos de violencia en nuestro país actualmente, recalcando que es "un fenómeno complejo con muchas aristas" y un tema sociocultural donde, frecuentemente, los hombres que tienen poder económico en su hogar se sienten con derecho de agredir a sus parejas.

Asimismo, señaló que la violencia se da en ambos sexos, ya que en el 2022 existieron alrededor de 130 muertes por violencia, y por ello, pidió que las personas trabajen por cuidar su salud mental.

"No solo es el hombre el violento. (...) Yo no le llamo feminicidio porque el término femenino y masculino es un tema de expresión de tu sexo, entonces, nadie mata a una persona por eso, mata porque hay violencia, son sentimientos innatos, tiene rabia, molestia, incomodidad que puede convertirse en ira y esa conducta puede llevarlo a matar si no se controla. Hay que trabajar la salud mental, de hombres y mujeres", expresó.