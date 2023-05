Susel Paredes sobre defensor del Pueblo: "No me queda más remedio que ayudarlo"

En entrevista con Exitosa, la congresista Susel Paredes se reunió ayer lunes, 29 de mayo, con el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y, además con los defensores de los derechos LGTB.

Cabe recordar, que la parlamentaria no estuvo de acuerdo con las expresiones de Gutiérrez contra las mujeres lesbianas en su examen para obtener el cargo, sin embargo, como ya ocupa la presidencia de la Defensoría del Pueblo, Paredes le hizo de conocimiento varios puntos claves que necesita dicha comunidad.

Durante el diálogo con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos', Susel Paredes reveló que mediante una encuesta realizada por Ipsos, existen 300 familias homoparentales en el territorio nacional, las cuales no cuentan con las facilidades para inscribir a sus menores hijos privándolos de su derecho a una identidad.

Asimismo, la congresista afirmó que Josué Gutiérrez no conocía la problemática que pasaban las familias de la comunidad LGTB, sin embargo en su nuevo cargo velará por mejorar esa situación.

"Yo manifesté mi rechazo a esas manifestaciones, somos ciudadanos con todos nuestros derechos pero creo que al oír a las representantes de las familia homoparentales vio en una realidad que no conocía. Él tomo con mucho interés el caso de los niños de nuestra comunidad. él nunca había escuchado sobre ese tema", expresó Susel.

A pesar de no haberle brindado su apoyo al momento de votar por él, Susel indicó que no va a "llorar" ni a "criticar", que lo único que le queda como congresista es apoyar a la autoridad.

"Mi obligación como congresista es entregarle una información que el no tiene. Ya está elegido, el ya es el defensor, que voy a hacer ¿llorar y criticar? No me queda mas remedio que ayudarlo", manifestó.