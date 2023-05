Digna Calle tras denuncia pública por estar en EE.UU. hace 4 meses: "No he cometido ninguna falta"

La congresista de la República, Digna Calle, aseguró que no está cometiendo ninguna falta tras ser acusada de estar hace 4 meses en EE.UU. sin volver a Perú. La parlamentaria se pronuncia tras la denuncia pública de un dominical que reveló que ejerce sus funciones de manera virtual desde el extranjero.

La respuesta de la integrante del partido Podemos Perú tuvo lugar mediante un comunicado publicado en sus redes sociales. Así, el documento emitido en su cuenta oficial de Twitter sostiene que la legisladora no tiene infracciones por encontrarse en EE.UU., pues estaría actuando según los mecanismos permitidos en el Parlamento.

"No he cometido ninguna falta, no tengo ninguna denuncia y tampoco recibo trato diferenciado. Cumplo con mis labores utilizando los mecanismos que el Congreso le permite a los 130 congresistas y, conjuntamente con mi despacho, seguiremos trabajando por el bienestar del país", se lee en el comunicado.

La información publicada por un dominical el último fin de semana señaló a Digna Calle por haber viajado a EE.UU. a fines de enero y no registrar vuelos de regreso hasta la fecha. Pese a ello, la parlamentaria seguiría votando en las sesiones programadas los días miércoles, pues habilitan el voto virtual para todos los legisladores.

Sobre esta última afirmación, la congresista señaló que continúa asistiendo a los plenos del Congreso que tiene permitido y recalcó que ha renunciado a los beneficios congresales que le otorga su curul. Según el comunicado, la decisión fue tomada desde febrero, días después de su viaje a EE.UU. el 20 de enero.

"Reitero que, desde febrero pasado, no cobro sueldo, no cobro asignación por función congresal, no cobro viáticos por semana de representación y he renunciado a cualquier beneficio que corresponda a los congresista. Antes de mi licencia, todos mis salarios fueron donados para apoyo social", agregó.