Josué Gutiérrez: "Tengo la obligación como defensor del Pueblo de estar al lado de la población LGTBIQ+"

En entrevista con Exitosa, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, aseguró que tiene la obligación de apoyar a la población LGTBIQ+ en la defensa de sus derechos.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el exabogado de Vladimir Cerrón se refirió a las acusaciones en su contra que lo señalan de haber calificado a la homosexualidad como una "deformidad".

El representante de la Defensoría del Pueblo negó que sus declaraciones hayan sido acerca de las personas homosexuales y señaló que se están sacando de contexto.

"(El congresista) no ha preguntado nada de homosexualidad. (...) ¿Si la pregunta no tiene nada que ver con la homosexualidad porque mi respuesta tendría que incluir la homosexualidad? Hay que poner en contexto", explicó.

Según Gutiérrez, él no sigue la "cultura del odio, rencor o revancha" pues su formación personal lo han llevado a priorizar "la paz".

En esa línea, calificó la homosexualidad como una "libertad que tiene toda persona para abrazar lo que quiere ser". Agregó que, se debe de disponer una conducta serena respecto al tema.

"Lo que yo he visto es que me quieren enemistar con todas las fuerzas de derecha, luego me quieren poner temas para, de alguna forma, desdibujar mi posición o lo que yo quisiera hacer en el lado de la población LGTBIQ+", manifestó.