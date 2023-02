Tania Ramírez sobre voto de confianza a gabinete Otárola: "Vamos a darle viabilidad a un gobierno que garantice la reactivación de la economía"

05/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

La parlamentaria por la Bancada de Fuerza Popular (FP), Tania Ramírez, sustentó el voto de confianza de su agrupación política al gabinete Otárola para este martes 10 de enero. Entre sus argumentos se encuentra la reactivación de la economía.

La congresista Ramírez, expresó en su cuenta de Twitter, que confía en que el gabinete Otárola pueda garantizar la gobernabilidad en el país y que esta se vea reflejada en la reactivación económica con inversiones públicas y privadas.

“En la bancada de Fuerza Popular hemos decido darle voto de confianza al gabinete Otárola. Vamos a darle viabilidad a un gobierno que garantice mínimamente la gobernabilidad para reactivar la economía con inversión pública, promoviendo y dando confianza a la inversión privada”, manifestó en su red social la parlamentaria de Fuerza Popular.

También te puede interesar leer: Tania Ramírez sobre participantes en la Marcha por La Paz: “Son los ciudadanos que aman el desarrollo”

Una hora antes, la legisladora Tania Ramírez, también se había referido sobre los titulares de los organismos electorales como: Salas Arenas, Piero Corvetto; y de Reniec: Carmen Velarde, como los responsables de la “inscripción indebida de la plancha presidencial” [De Perú Libre con Pedro Castillo] y de la posibilidad de que “muertos” hayan podido sufragar.

“J. Salas (JNE), P. Corvetto (Onpe) y C. Velarde (Reniec) son el problema. Se inscribió indebidamente plancha presidencial, no se contó debidamente votos y se permitió que muertos votarán al no depurar padrón electoral”, sostuvo la parlamentaria de Fuerza Popular.

En esa línea, Tania Ramírez manifestó que “con ellos, 'errores' pueden volver a ocurrir”, en las nuevas elecciones generales.

Lo más visto en Exitosa:

🔴🔵 Fuerza Popular otorgará el voto de confianza al Gabinete Otárola "sin abandonar función fiscalizadora"

Patricia Juárez, vocera de la bancada fujimorista, señaló que es momento de que "haya una colaboración" entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. https://t.co/Ow94PeEHWw

- Exitosa Noticias (@exitosape) January 5, 2023