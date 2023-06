Trabajadora afirma que Edgar Tello pedía el 5% del sueldo porque "tenía gastos"

La trabajadora del Congreso de la República, Marie Silva Uriarte, afirmó que el legislador de la bancada del Bloque Magisterial, Edgar Tello, pedía el 5% del sueldo de sus empleados, argumentando que "tenía muchos gastos".

Durante una entrevista para Punto Final, Silva sostuvo que el parlamentario les exigía entregarle dicho porcentaje de todos los ingresos que podían recibir por sus funciones. Además, el monto habría ido incrementado con el tiempo.

"Este pedido era del 5% y de ahí fue aumentando de cada sueldo de cada trabajador. A mí se me dijo dos veces y yo dije tajantemente 'no'. (...) Lo decía abiertamente, no solamente a mí. En reunión con todo el personal, decía que él tenía muchos gastos y que se le tenía que dar un porcentaje de todo ingreso que se podía recibir", declaró para el medio local.