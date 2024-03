Víctor Torres: Kira Alcarraz no descarta presentar moción de censura contra ministro del Interior el lunes 25

La congresista de Podemos Perú, Kira Alcarraz, no descartó presentar este lunes 25 de marzo una moción de censura contra el ministro del Interior, Víctor Torres.

En declaraciones a la prensa, la parlamentaria criticó que sus colegas de otras bancadas se resistan a colocar su firma en el documento, a pesar de que ante los medios de comunicación señalan abiertamente que están a favor de censurar al titular del Ministerio del Interior (Mininter).

Asimismo, informó a la prensa que la moción de censura ya cuenta con el respaldo de 21 congresistas, por lo que solo le faltaría recolectar 12 rúbricas más para lograr su propósito.

"Ya estoy cansada de que todo el mundo dice que están esperando que yo les mandé el papelito, pero cuando van mis asesores los tienen una hora parados. Que no se hagan los locos, salgan y digan que van a firmar (...) Todavía son 33, pero podría presentar el lunes. Que no se hagan los locos, si están saliendo a la prensa diciendo que van a firmar", exclamó.

El premier Gustavo Adrianzén, fue consultado sobre una posible moción de censura contra el ministro del Interior, Víctor Torres, por lo que respondió minimizando este hecho, al asegurar que "hasta el momento, no se sabe que estén próximos a alcanzar el número de votos requerido".

En esa misma línea, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), volvió a reiterar que todos los ministros del Estado, incluyéndose a él mismo, se encuentran en "permanente proceso de evaluación".

"Nosotros no tenemos ninguna razón para presumir en este momento, que la censura vaya a producirse, hasta el momento no sabe de que estén ni siquiera próximos a alcanzar el número de votos requerido. En tanto ello no ocurra y en tanto las circunstancias no varíen, el ministro del Interior, Torres, permanecerá en su cargo", dijo a los medios.