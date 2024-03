Gobernador de Ayacucho rechazó haber regalado costoso Rolex a Dina Boluarte: "Es una patraña"

El gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, rechazó haber regalado algún Rolex a la presidenta de la República, Dina Boluarte, ello en el marco de las diligencias preliminares contra la mandataria por el costo reloj.

En declaraciones a la prensa, el titular del Gobierno Regional de Ayacucho respondió a las supuestas versiones que apuntan a que él podría haber regalado el reloj que utiliza la mandataria y calificó como "patrañas" dichas afirmaciones en su contra.

"Voy a ser enfático, esta es una patraña de personas malas que quieren hacerle daño a la presidenta de la República, yo no tengo nada que ver absolutamente en este tema, con eso termino (...) Me he reunido en muchas oportunidades (con la presidenta) para gestionar los pedidos del pueblo y traer obras en la región (...) No tengo nada que decir. Para mí eso es una mentira, una falacia", declaró.