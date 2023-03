(VIDEO) Congresista Enrique Wong llora desconsoladamente en el Pleno tras ser suspendido por 120 días

31/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

El parlamentario de la bancada de Podemos Perú (PP), Enrique Wong Pujada, fue suspendido por el Pleno del Congreso de la República al estar involucrado en la designación de su asesor, Manuel Talavera en el directorio de la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU). Tras ello, solicitó una reconsideración, pero al ser rechazada, lloró desconsoladamente ya que aseguró que "no cometió ningún delito".

Tras ello, diversos legisladores como Elvis Vergara y Darwin Espinoza de Acción Popular (AP) y Héctor Valer (no agrupado) se acercaron a consolarlo rápidamente y no dudaron en mostrarle su apoyo.

"¿Cuál es mi delito?"

El funcionario, después de que con 65 votos a favor, 28 en contra y 24 abstenciones fuera separado del Poder Legislativo por 120 días (4 meses), mencionó unas palabras en el que pidió que le den explicaciones de tal decisión.

Wong, emocionado, se dirigió al presidente de la Mesa Directiva, José Williams Zapata, mencionándole cuáles son los motivos de su removimiento del cargo, cuestionando a las bancadas de Fuerza Popular (FP) y los miembros de grupos parlamentarios de derecha.

"Siento una emoción muy triste porque mi idea siempre ha sido unir al Congreso, pero eso tiene un costo. A veces no se comprende que uno no actúa en sentido personal. Por ello, presidente (José Williams), yo le pediría a mis hermanos de Fuerza Popular, ¿cuál es mi delito?, a mis hermanos de derecha, ¿cuál es mi delito?, ¿por estar en el centro? Eso es lo que me cuesta que me suspendan, siendo el único en toda la noche y siendo el que no ha cometido ningún delito", expresó muy conmovido.

Caso por lo que se le acusa

Al integrante de PP se le imputa haber influenciado en la selección de su asesor, Martín Talavera en la directiva de la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU), tras una denuncias periodística que fue emitido por el programa dominical, Panorama, asegurando que fueron "editados a su conveniencia".

Además, Wong Pujada rechazó lo argumentos del Hemiciclo para separarlo de su puesto; dado que aseveró que hubieron dos reportajes en el que él salió hablando con dos medios de comunicación.

"La denuncia en mi contra se origina en dos informes periodísticos. En el primero me entrevistaron por teléfono por más de 20 minutos y se emitió solo 20 segundos. En el siguiente 30 minutos y en suma solo pasaron 1 minutos. Ambos informes fueron groseramente editados a conveniencia", esbozó enérgicamente.

De esta manera, Enrique Wong lloró al ser suspendido por 120 días de sus funciones parlamentarias tras el caso de la designación de su asesor en ENAPU.