Villalobos tras denuncias de afiliaciones indebidas a partidos políticos: "No estamos ante una fábrica de firmas"

En comunicación con Exitosa, el experto en derecho electoral, José Manuel Villalobos, rechazó que exista una operación que se dedique a fabricar firmas para lograr la inscripción de un partido. Ello en el marco de denuncias ciudadanas que afirman afiliaciones sin consentimiento a los partidos políticos.

Un gran número de ciudadanos denunciaron que al revisar el portal web del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se llevaron la desagradable sorpresa de que estaban inscritos como afiliados a agrupaciones políticas nuevas y tradicionales sin haber dado su consentimiento para ello a meses de llevarse a cabo las Elecciones Generales 2026.

Es por ello, que el experto en derecho electoral, José Manuel Villalobos, no dudó en revelar que es un tema delicado debido a que "no estamos ante una fábrica de firmas o una operación dirigida a falsificar firmas para inscribir a alguien en un partido" de los 43 que actualmente cuentan con inscripción vigente en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).