Elecciones 2026: Advierten de posibles vulneraciones al proceso tras presunta filtración de datos en Reniec

07/04/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, Erick Iriarte, experto en derecho informático, advirtió de posibles vulneraciones a los comicios generales de 2026 ahora que la Onpe planea utilizar un sistema electrónico y se han reportado una filtración de datos personales en Reniec.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el especialista señaló que existen brechas de seguridad dentro de la Reniec alerta sobre lo que podría suceder con la Onpe. Y es que, según Iriarte, no habría entidad del Estado Peruano, que no sea vulnerable.

"La base de datos de Reniec es un tema de seguridad de la información. Estamos próximos a un proceso electoral y tienes a una ONPE que va a comenzar a intentar utilizar sistemas electrónicos cuando tenemos brechas de seguridad como la que se presenta en Reniec. La verdad no hay organismo ni entidad que sea invulnerable", declaró para nuestro medio.

Fallas en sistema de seguridad de Reniec

Según denunció el experto en derecho informático, un funcionario del Ministerio del Interior con acceso legítimo a la base de Reniec habría extraído de forma sistemática datos personales sensibles como fotografías, huellas dactilares, firmas, relaciones familiares y direcciones, utilizando técnicas de "scraping". Esta información habría sido puesta a la venta.

Iriarte precisó que este tipo de incidentes no constituyen necesariamente un ataque cibernético, sino una vulneración de seguridad por mal uso de accesos internos. "El hecho de que sea un individuo y no una herramienta técnica no quita que sea un problema grave de seguridad de la información", advirtió.

Reniec requiere mayor seguridad interna

El especialista señaló que el mayor control debe recaer en la propia Reniec. "Es en Reniec donde se tienen que levantar las alertas. Problema práctico: Si yo necesito hacer 100 búsquedas al mes y, por método de de control, pongo 25 estoy afectando la labor de las personas. Pero si lo que estoy teniendo es que en menos de una semana he sacado miles de datos pues ahí debería haber cierta trazabilidad", indicó.

Además, reveló otras deficiencias como usuarios que conservan sus credenciales tras dejar sus cargos o incluso accesos compartidos o vendidos entre funcionarios. Estas brechas de control representan una seria amenaza a la protección de los datos personales, especialmente en un contexto electoral donde la confianza en las instituciones es clave.

De esta manera, se dio a conocer que se ha advertido posibles vulneraciones dentro del proceso de las Elecciones Generales 2026 tras la presunta filtración de datos en Reniec.