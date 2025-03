Walter Ayala defiende gobierno de Castillo y critica mociones de vacancia: "Desde que entró, no le dejaron gobernar"

En diálogo con Exitosa, el exministro de Defensa, Walter Ayala, respaldó al expresidente Pedro Castillo y aseguró que grupos de poder no le permitieron gobernar desde un inicio.

En conversación con Jesús Verde en el programa 'Informamos y Opinamos', el extitular del Ministerio de Defensa (Mindef) aseguró que Dina Boluarte traicionó a Pedro Castillo, confabulándose con el "grupo de poder que ahora la protege".

"Solamente le digo a señora Boluarte que, el que mata hierro a hierro muere. Ella traicionó a Pedro Castillo, se confabuló con todo este grupo de poder que ahora la protege, pero yo pienso que de acá un par de meses tres meses la señora se va ir a su casa porque ya no le sirve al grupo de poder. Ya vienen las elecciones del año 2026, una vez que ella convoca elecciones, deja de ser ya un objeto servible", declaró.

Asimismo, Ayala indicó que Boluarte debió haber convocado a elecciones luego de la vacancia del expresidente Pedro Castillo.

"La señora no tiene legitimidad. Lo que se debió haber hecho, cuando el presidente Pedro Castillo fue vacado el día 7 de diciembre, fue convocar nuevas elecciones. No debió quedarse en el poder cuando habían más de 60 muertos (...) Yo no sé porque Santiváñez sigue como ministro. El señor debió ir a su casa hace rato. Una función pésima al frente Ministerio de Interior", agregó.