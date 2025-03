Norma Yarrow desconfía que Nuevo Jorge Chávez sea inaugurado el 30 de marzo: "Tiene mil deficiencias técnicas"

La congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, indicó que es complicado que el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez sea inaugurado el 30 de marzo, alegando que tiene "mil deficiencias técnicas".

En entrevista con Canal N, la parlamentaria también descartó la posibilidad de que el nuevo terminal esté listo en julio de este año, debido a la gran demanda de pasajeros en esa fecha.

"Es un aeropuerto que tiene mil deficiencias técnicas. Yo no creo que esté listo para el 30 de marzo y mucho menos pueda hacerse en julio. Si piensan inaugurarlo en julio, sería un caos. ¿Cómo es que no se pensó en los accesos peatonales? Son dos kilómetros que se tendrían que caminar (...) Han construido un aeropuerto y no sabemos como acceder a este", declaró.