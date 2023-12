Yonhy Lescano renuncia a la militancia de Acción Popular: "Han abandonado su ideología y principios"

El excongresista Yonhy Lescano anunció que presentó su renuncia a la militancia de Acción Popular y señaló que los parlamentarios elegidos y la dirigencia del partido han abandonado "su ideología y principios".

A través de un documento enviado al director nacional del Registro Nacional de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el exlegislador agradeció a la militancia de base que lo apoyó en diversos proyectos políticos.

Asimismo, Lescano Ancieta apuntó que el trabajo del partido se ha desnaturalizado "completamente" con las últimas representaciones parlamentarias y con las acciones de quienes tomó la dirigencia de la agrupación.

En esa misma línea, el excongresista recalcó que existen parlamentarios de la bancada que actualmente se encuentran investigados, en referencia a los legisladores involucrados en el caso 'Los Niños'.

"No he tenido ninguna relación o actividad con dicha bancada, que ha obrado conforme a su saber y entender; y que ahora casi todos se encuentran investigados, causando un daño severo al partido y quienes fungían como dirigentes no han deslindado como se debería hacer y no han tomado acciones para cautelar la imagen del partido", sostuvo.