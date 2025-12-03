Tragedia en Puno: Hermanos universitarios pierden la vida en trágico accidente cuando iban a visitar a su madre

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Puno

Lo que iba a ser un emotivo reencuentro familiar, terminó convirtiéndose en una completa tragedia. Esto se da luego que dos hermanos universitarios perdieran trágicamente la vida en un accidente de tránsito en la carretera Juliaca-Coata.

Hermanos mueren cuando iban a visitar a su madre

El hecho se dio sobre la mañana de este martes 2 de diciembre aproximadamente a las 10:00 de la mañana. Durante ese transcurso de tiempo Clever Rojo Ávila de 24 años y Alan Edison Rojo Ávila de solo 22 se dirigían a visitar a su madre a bordo de una motocicleta.

Por razones que aún son materia de investigación para la Policía Nacional del Perú, los jóvenes impactaron contra el lado derecho de una camioneta que transitaba por la misma vía. Este vehículo era manejado por Daniel Sucasaca Yanqui de 56 quien resultó ileso.

Lamentablemente, los estudiantes de Psicología e Ingeniería Civil en la Universidad Peruana Unión, respectivamente, volaron por varios metros hasta estrellarse violentamente contra el pavimento. Producto de este fuerte golpe, los jóvenes perdieron la vida en cuestión de minutos a pesar de los esfuerzos de los testigos quienes intentaron auxiliarlos.

Luego que el fiscal de turno ordenara el levantamiento de los cadáveres, se procedió a hacerles la necropsia de ley. Los resultados de este examen de rigor arrojó que uno de ellos murió a causa de un traumatismo torácico cerrado, mientras que su hermano de un traumatismo abdominal cerrado.

Caída de bus a un abismo deja 10 fallecidos

En agosto pasado, Un fatal accidente se registró en el sector de Huayllabamba, provincia de Sandia, en Puno. Un bus de la empresa Selva Azul se despistó y cayó al río Inambari dejando a 37 personas heridas y 10 fallecidos.

El accidente se dio alrededor de las 10 p. m. del último domingo 10 de agosto, cuando la unidad, que cubre la ruta Juliaca - San Pedro de Putina Punco, se despistó cayendo al río Inambari.

La PNP llegó rápidamente a la zona para brindar el apoyo y rescate a los pasajeros, logrando rescatar a 37 personas heridas, entre los que se encontraban varios menores de edad, para trasladarlas hacia el Hospital de Apoyo de la Provincia de Sandia.

