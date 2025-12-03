Famoso actor tuvo un accidente de tránsito antes de filmar su nueva película: Esto es lo que reveló

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Inesperada confesión en televisión! Un famoso y popular actor reveló el terrible accidente de tránsito que sufrió en España. El artista conocido por protagonizar la serie 'Casados con hijos' no dudó en dar detalles del incidente ocurrido días previos a la filmación de su nueva película.

Actor revela detalles del accidente de tránsito

Una reciente entrevista remeció el mundo del entretenimiento y de la industria cinematográfica, puesto que se revelaron detalles del accidente que tuvo el conocido actor, comediante y director argentino, Guillermo Francella, en España.

El artista de 70 años llegó hasta el set del programa 'El Hormiguero' para dar detalles de su nueva película 'Playa de Lobos' que está próximo a estrenarse; sin embargo, durante su diálogo junto a Javier Veiga, no pudo evitar dar a conocer el impensado incidente vial que sufrió justo un día antes de comenzar a grabar el largometraje.

"Fue un accidente feo. Muy feo. Gracias a Dios fue con suerte. Fue el día previo a filmar", comentó en un inicio. El hecho, si bien ocurrió varios meses atrás, fue dramático para el actor, quien reveló que significó un "gran susto".

Según su testimonio, durante el siniestro en la isla de Fuerteventura se encontraba junto a la productora de la película, quien conducía, la hija de ella y su propio hermano Ricardo. Francella recordó que la noche del impacto habían salido a cenar y luego emprendieron el regreso en auto.

"¡Pero Dios mío! ¿Qué hay detrás de esas rotondas? Porque no podés creer que haya otra rotonda. ¿Si ya salimos de una? Y viene otra, y viene otra... ¿Hasta cuándo? Nunca terminan, siguen y siguen", acotó.

Guillermo Francella y su relato tras el choque de su auto

Pero no todo quedó ahí, ya que el actor argentino también se animó a revelar que entre tantas rotondas, algunas no están iluminadas, y continuó con la historia del incidente. Señaló que se perdieron con el Waze y cuando la productora retoma la ruta, él la mira y ve que viene un auto con las luces prendidas.

"Digo: '¡Florencia!' ¡Pum!". En ese momento, los dos autos chocaron. Saltaron los airbags, todo. Me lastimé bastante. Mi hermano se lastimó: su cabeza pegó con la cabeza de la hija de Florencia. Fue un susto tan grande que bajamos ilesos, pero con golpes", sostuvo ante las cámaras de televisión.

Finalmente, agradeció haber tenido suerte de no haberse lastimado su rostro porque al día siguiente tenía que grabar una escena del film. También reveló que estaba sorprendido por la inmediatez del equipo médico que acudió tras la alerta del accidente de tránsito.

¿Quién es Guillermo Francella?

Habiendo empezado como periodista, El actor, natural de Buenos Aires, ha protagonizado distintas producciones como 'Un argentino en Nueva York', 'Brigada Cola', 'La familia Benvenuto', 'El Clan', 'Mi obra maestra' y 'Corazón de León'.

Se consagró con 'Casados con hijos' y 'El secreto de sus ojos', no dejando proyecto sin mostrar su capacidad actoral. A pesar de su enorme éxito como cómico, Francella nunca se quedó estancado. En 2001 lanzó Poné a Francella, un show de sketches humorísticos que marcó una época en la televisión y se mantuvo en el aire hasta 2002.

Tras su amplia trayectoria, el actor argentino, Guillermo Francella, ha ganado gran popularidad y seguidores, quien hoy en día se mostraron preocupados al enterarse del accidente de tránsito que fue protagonista.