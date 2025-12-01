Crean el REGISTRO NACIONAL DE INFIELES: El listado viral en Perú pasó a ser una página web

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Virales

De los creadores de 'La Lista negra de las girls' llegó una página web que tiene toda la información de personas que habrían sido infieles en el Perú, el 'Registro Nacional de Infieles'.

¿Qué contiene la página viral?

Al igual que el excel incluye un registro con los detalles de la persona quién es la persona, donde vive, su edad, así como el detalle de la acusación e inclusive las evidencias:

Nombres y apellidos

Departamento y distrito

Edad

Ocupación

Motivo de la acusación

Fotografía

Evidencia

Redes Sociales

La página web tiene la opción de buscar personas mediante filtros de nombre, edad, red social y el estado del caso. Al ingresar a la plataforma se observa una bienvenida de parte de los creadores que aseguran que no se necesita crear cuenta para participar, no se piden datos para que un usuario registre su caso y aseguran el anonimato de la confesión.

El Registro Nacional de Infieles

Video viral anuncia página

A través de su cuenta en Tik Tok los creadores anunciaron la habilitación del sitio web, que nació a partir de la creación de 'La Lista negra de las girls' que contenía solo información de hombres que presuntamente fueron infieles en el Perú.

Luego de las viralización y que usuarios compartieran el enlace del Excel, deshabilitaron el archivo para crear la página que ahora se conoce como el 'Registro Nacional de Infieles' en el que se invita a los usuarios a contar sus anécdotas, sin distinción de género ni de edad.

Entre las reacciones de los usuarios hay quienes consultan cómo usarlo: "No aparece nada", dice una internauta que ingresaba al sitio desde su celular, a quien le recomendaron usar la computadora. "Crearon pagina web y todo jajaja", comentó otra joven sorprendida por lo lejos que llegó el trend. "Quiero agregar a mi ex pero no aparece la opción para hacerlo", consultó una cuenta a la que le explicaron los pasos.

Implicaciones legales

El archivo incluye nombre, fotos y datos sensibles que sin consentimiento pueden vulnerar la Ley de Protección de Datos Personales del Perú. Esta norma establece sanciones para quienes recopile, almacenen o difundan la información privada sin autorización, especialmente si afecta la reputación o integridad de una persona.

En nuestro país la difusión no autorizada de datos personales puede ser sancionada por la Ley N.º 29733 con multas que van desde leves hasta muy graves, las que pueden superar los 100 UIT. Además por afectar la reputación u honor de una persona, podría configurar el delito de difamación, penado con hasta 3 años de prisión o multas, según el Código Penal.

La viralización de la lista de infieles en Perú generó que se cree una página web para facilitar el registro de casos y la revisión de los usuarios a la información, el 'Registro Nacional de Infieles' acepta información de todo género y edad que ha generado furor en redes sociales.