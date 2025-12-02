Tragedia en Ucayali: Se intensifica la búsqueda de los desaparecidos tras derrumbe en puerto de Iparía

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La madrugada del 1 de diciembre, alrededor de las 5:30 a.m., un deslizamiento de tierra en el puerto de Iparía, provincia de Coronel Portillo (Ucayali), arrastró dos embarcaciones fluviales y las hundió en el río Ucayali. El accidente dejó oficialmente 12 muertos, entre ellos varios menores de edad, además de 20 heridos y al menos 33 desaparecidos.

Intensificación de la búsqueda

Ante la magnitud del desastre, el Gobierno Regional de Ucayali (GORE), junto con la Marina de Guerra del Perú, activó de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate. Las labores se mantienen sin descanso, con la participación de la Policía Nacional, brigadas locales, equipos de salvataje y un helicóptero de apoyo.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) confirmó que el accidente fue consecuencia de la erosión de la ribera del río, y que se ha solicitado refuerzos para ampliar la cobertura de las operaciones.

Esta madrugada se produjo un #Accidente de transporte fluvial en el distrito de #Iparia, provincia de Coronel Portillo (Ucayali), que ha dejado personas desaparecidas, fallecidas y heridas. Personal de la municipalidad provincial realiza la #EDAN. (1/2) pic.twitter.com/FFpJhAihKk — COEN - INDECI (@COENPeru) December 1, 2025

Atención a los heridos

Los sobrevivientes fueron trasladados al Centro de Salud de Iparía, donde se atendió a 20 personas. De ellas, 16 ya fueron dadas de alta, mientras que cuatro permanecen bajo atención médica. Algunos pacientes fueron derivados a Pucallpa debido a complicaciones respiratorias ocasionadas por la inhalación de hidrocarburos presentes en el río tras el derrumbe.

Por su parte, la Fiscalía Provincial de Coronel Portillo realizó el levantamiento de los cuerpos y mantiene un monitoreo permanente de la situación. Las investigaciones buscan determinar las causas exactas del deslizamiento y establecer responsabilidades, mientras se continúa con la identificación de las víctimas.

Angustia de las familias

Mientras tanto, las familias de los desaparecidos esperan con angustia noticias sobre sus parientes. Testimonios de sobrevivientes relatan que el derrumbe fue repentino y que en cuestión de segundos las embarcaciones quedaron sepultadas bajo toneladas de tierra y lodo.

La incertidumbre se mantiene en las comunidades cercanas, donde muchos de los pasajeros eran docentes, niños y adultos mayores que viajaban hacia localidades ribereñas. La tragedia ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de las rutas fluviales en Ucayali y la necesidad de reforzar medidas de seguridad en las zonas expuestas a la erosión.

La intensificación de la búsqueda refleja el compromiso de las autoridades por hallar a los desaparecidos, pero también subraya el dolor de las familias que aguardan respuestas. El operativo continúa como una carrera contra el tiempo, con la esperanza de rescatar sobrevivientes y dar cierre a una de las peores tragedias recientes en la región.