Publican LISTA DE MUJERES INFIELES en Perú llamada 'Candylandia': Busca exponer ENGAÑOS a hombres

En Tik Tok se viralizó un Excel en el que se registraban nombres de hombres que presuntamente habrían sido infieles en Perú, ahora llegó la versión femenina titulada 'Candylandia'. ¿Estás en la lista?

¿Qué contiene el nuevo archivo?

El Excel incluye diferentes columnas a llenar para detallar quién es la persona, donde vive, su edad, así como el detalle de la acusación e inclusive las evidencias:

Nombres y apellidos

Departamento y distrito

Edad

Ocupación

Motivo de la acusación

Fotografía

Evidencia

Redes Sociales

¿Cómo agregar información o revisarla?

Luego de la viralización de la lista con nombres masculinos y que generar un revuelo en redes sociales entre los usuarios, los hombres decidieron crear la lista con nombres femeninos de mujeres que habrían sido infieles en Perú.

"Me pusieron a mí, diciendo que le quite su marido y yo hasta el momento no le quite el marido a nadie, más bien me quitaron el mío a mí", contó una mujer en las redes. "Pero las mujeres no lo están tumbando como a la lista de varones", se quejó una usuaria luego de que la lista de hombres fuera eliminada para pasarla a página web. "Creo que es lo más justo jajaja", opinó un chico.

El enlace continúa activo, algunos internautas están compartiendo en las redes sociales parte de este cuadro con nombre de mujeres y el enlace si lo solicitan a través de los comentarios, sin embargo, al ser tan reciente no se sabe si en horas será deshabilitado como en el caso de lista masculina. Esta lista, se llenó a base de una encuesta por parte de varones en donde llenaban los datos en un cuestionario.

Implicaciones legales

El archivo incluye nombre, fotos y datos sensibles que sin consentimiento pueden vulnerar la Ley de Protección de Datos Personales del Perú. Esta norma establece sanciones para quienes recopile, almacenen o difundan la información privada sin autorización, especialmente si afecta la reputación o integridad de una persona.

En nuestro país la difusión no autorizada de datos personales puede ser sancionada por la Ley N.º 29733 con multas que van desde leves hasta muy graves, las que pueden superar los 100 UIT. Además por afectar la reputación u honor de una persona, podría configurar el delito de difamación, penado con hasta 3 años de prisión o multas, según el Código Penal.

La lista de mujeres infieles en Perú se ha viralizado como parte del tren de 'La Lista negra de las girls' ahora en su versión femenina y continúa haciéndose conocido por medio de las redes sociales, inclusive la idea ha llegado a otras regiones.