Tragedia en zoológico: Hombre MURIÓ al meterse al recinto de los leones y ser atacado por uno de ellos

Un hombre que tuvo la osadía de meterse al recinto de los leones en un zoológico terminó pagándolo con su vida este domingo 30 de noviembre. Tras ser atacado por uno de ellos, el individuo murió producto de las heridas que el felino le causó en varias partes del cuerpo.

Hombre trepó un muro

Este hecho ocurrió en el zoológico Parque Arruda Câmara, conocido como Bica, en la localidad brasileña de João Pessoa, del Estado de Paraíba, en Brasil. Para colarse en el hábitat de los leones, el sujeto tuvo que trepar por un muro de ocho metros y cuando se subió a un árbol para bajar, el animal corrió hacia él alertado por su presencia.

Mientras el hombre descendía lentamente, una leona lo jaló con una de sus patas y luego lo mordió en la pierna izquierda, procediendo a sacudirlo. Aunque logró levantarse para tratar de escapar, el Panthera leo impuso su fortaleza física y termino por herirlo con sus colmillos.

🇧🇷 | La leona del Parque Arruda Câmara permanece bajo observación veterinaria luego del incidente en el que un joven de 19 años murió tras ingresar ilegalmente a su jaula.



Siempre mostraba un comportamiento tranquilo, está ahora en el centro del debate. pic.twitter.com/iS1luhylij — Actualidad Viral (@ActualidaViral) November 30, 2025

Este trágico momento fue captado por las cámaras de varios visitantes de este establecimiento, quienes observaron con pavor como la leona atacaba al individuo. Frente a esto, autoridades del parque se pronunciaron y emitieron un comunicado oficial en el que señala que investigará el hecho.

"La guarida del león tiene más de ocho metros de altura, bancos reforzados y todas las barreras técnicas que se proporcionan para garantizar la protección de animales y visitantes. Lo que ocurrió fue un incidente absolutamente impredecible, fuera de cualquier escenario dentro de la rutina del parque", indica el comunicado.

Leona no será sacrificada

Respondiendo a dudas sobre si el animal será sacrificado por haber matado al hombre que invadió su espacio, el parque Bica respondió también a través de sus redes. Señala que producto de este hecho inusual, ha sufrido un cuadro de estrés que ha obligado al personal del parque a tenerla bajo observación constante.

"Es importante reiterar que la eutanasia nunca fue considerada. Leona está sana, no muestra comportamiento agresivo fuera del contexto del incidente y no será sacrificada. El protocolo en situaciones como esta proporciona exactamente lo que se está haciendo: monitoreo, evaluación del comportamiento y atención especializada" indica.

Tras meterse al recinto de los leones, en Brasil, un hombre murió al ser atacado por una leona que se percató de su presencia y fue hacia él. El zoológico donde ocurrió esto descartó la posibilidad de que el felino vaya a ser sacrificado.