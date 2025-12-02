Callao: Joven taxista fue violentamente acribillado a solo metros de su casa por dos sujetos

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

El estado de emergencia en Lima y Callao decretado por el gobierno de José Jerí continúa dejando más dudas que certezas tras los nuevos hechos delictivos. Esta vez, un joven taxista fue violentamente acribillado en el primer puerto por dos sujetos y a solo metros de su casa.

Taxista es acribillado a metros de su casa en el Callao

De acuerdo a las primeras informaciones de la Policía Nacional del Perú, el hecho se dio cerca de las 8 de la noche en la urbanización Santa Fe, cerca de la zona conocida como Boterín. El chofer, de solo 24 años había salido de su domicilio y subido a su unidad para iniciar otra jornada de trabajo.

Pero este nunca se percató que a metros de su vivienda se encontraba un auto con dos sujetos a bordo quienes inmediatamente lo siguieron cuando emprendió camino. Al interceptarlo, uno de los sujetos inició una ráfaga de disparos sin reparo alguno dejándolo gravemente herido.

Pese a que recibió varios disparos, vecinos aseguraron que fueron cerca de 10, Aaron Sonco Romero continuó manejando su auto hasta llegar a un punto de la avenida Benavides. Ahí, un familiar logró auxiliarlo para llevarlo hacia el hospital Daniel Alcides Carrión donde actualmente se encuentra luchando por su vida.

"Su estado es crítico. Él vive acá en el pasaje de acá (en el Callao). Él estaba saliendo y al parecer ya lo han estado esperando en la esquina, en un carro negro, donde (los atacantes) se han bajado y han empezado a disparar. Unos 10 balazos le ha caído", expresó un familiar a los medios.

PNP inició las investigaciones de rigor

Callao informa reveló que peritos de criminalística del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta la escena del crimen para iniciar las diligencias de rigor. Estos reportaron haber encontrado un total de 10 casquillos de bala lo que confirma la ferocidad de los atacantes.

También se pudo conocer que la víctima es un padre de familia por lo que todos los días sale a ofrecer servicio de taxi por el primer puerto y la capital. Hasta el cierre de esta nota, el estado de salud del joven seguía siendo de pronóstico reservado.

De esta manera, un taxista de solo 24 años fue atacado a balazos en el Callao a solo metros de su casa. Afortunadamente, el conductor sobrevivió al atentado por lo que actualmente lucha por su vida en el hospital Daniel Alcides Carrión.