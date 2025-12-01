Fallece querida conductora de TV y exreina de belleza tras una dura lucha contra el cáncer

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una triste noticia ha dejado a más de uno sorprendido. Una destacada conductora de televisión perdió la vida a los 28 años de edad tras su ardua lucha contra el cáncer. La noticia fue confirmada por amigos y familiares en redes sociales.

Muere conductora de TV a los 28 años

El mundo de la televisión y de los concursos de belleza están de luto tras confirmarse la muerte de Raquel Escalante, presentadora de TV y exganadora de Miss Guatemala Intercontinental. Su cadena televisiva, TV Azteca Guatemala, fue quien dio a conocer la noticia.

De acuerdo al mensaje revelado, la conductora del programa "Qué chilero fin de semana" perdió la vida tras una larga lucha contra el cáncer de cérvix, enfermedad que le fue diagnosticada en febrero de 2024. El canal lanzó un emotivo mensaje para despedir a quien siempre alegró a todos con su carisma y talento frente y detrás a las cámaras.

"La familia de TV Azteca Guate se une en solidaridad con sus padres, seres queridos, amistades y admiradores, acompañándolos en este momento de profundo dolor", se lee en el comunicado compartido en su cuenta de Instagram.

Amigos y familiares lamentan su pérdida

No solo amigos y familiares de Raquel Escalante lamentaron su pérdida, también sus seguidores y colegas del canal, quienes sostuvieron que "su sonrisa, su energía y su pasión por comunicar permanecerán para siempre en su memoria y en el corazón de quienes tuvieron el privilegio de compartir con ella".

"Gracias, Raquel, por regalarnos tu brillo. Tu legado vivirá siempre entre nosotros", acotaron. El sábado, la cadena le rindió un emotivo homenaje con la presencia de figuras y amigos cercanos, como Ana Gabriela Villanueva, Miss Universo Guatemala 2024.

Mientras que el último domingo, 30 de noviembre, la despedida final a la conductora de televisión se llevó a cabo en San José de Barberena, Santa Rosa, donde todos se reunieron para darle el último adiós colocando sobre su ataúd las coronas y bandas de los certámenes de belleza en los que formó parte.

¿Quién era Raquel Escalante?

Raquel Escalante se había consagrado en la pantalla chica en Guatemala después de destacarse en las pasarelas, participando en certámenes de belleza como 'Miss City Tourism World' (2017) y posteriormente en la final de 'Liss Tourism World' en China. Además, celebró el gran logro de ser coronada Miss Guatemala Intercontinental en el año 2021.

Lamentablemente, su carrera en la televisión se vio afectada por su batalla contra el cáncer que comenzó en febrero de 2024 y una insuficiencia renal, de acuerdo con reportes de medios como 'People en Español', 'Milenio' y 'El Universal'. Con valentía, aseguró que el camino sería difícil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo con determinación.

Sin embargo, tras su ardua lucha, terminó perdiendo la vida a sus 28 años. Amigos y familiares lamentan su pérdida en redes sociales y aseguran que siempre permanecerá en sus memorias y corazones.