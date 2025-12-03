Alcalde de La Yarada Los Palos critica propuesta populista de deportación masiva

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El alcalde del distrito fronterizo La Yarada Los Palos, Samuel Cueva Huisa luego que el punto Concordia fue escenario del incidente reciente cuestionó las declaraciones del candidato chileno José Antonio Kast Rist sobre deportar migrantes sin documentos.

A veces los políticos deben tener cuidado al lanzar opiniones populistas. Muchas promesas no se cumplen, como pasó con Javier Milei en Argentina, señaló. Incluso propuso medidas similares a las aplicadas por otros países. Si Chile quiere hacer eso, que agarren un avión y los dejen en Venezuela. ¿Por qué no tomar el ejemplo de Estados Unidos? Trump agarra un avión y los lleva al país que corresponde, enfatizó.

Cueva Huisa, también informó que las autoridades han reforzado la presencia policial y militar en los puntos críticos de la frontera, luego de una mesa de trabajo realizada con representantes del Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú, el Ejército, Migraciones, la SUNAT y el Gobierno Regional de Tacna.

Refuerzan control en la frontera

Según detalló, durante el recorrido conjunto se identificaron pasos no habilitados y zonas sin presencia policial. Nosotros también conocemos algunos pasos no habilitados y justamente los hemos llevado a los puntos; les hemos dicho: aquí es donde cruzan y no había presencia policial en esos sectores, señaló la autoridad. Añadió que todos esos puntos han sido identificados y considerados y que ya se instalaron carpas del Ejército Peruano en las áreas más vulnerables.

El burgomaestre precisó que en cada punto fronterizo se han desplegado alrededor de 30 efectivos, y que se busca reforzar el patrullaje en el tramo que abarca desde el hito uno hasta el hito diez.

Estamos trabajando para apoyar, porque ellos solo están en un patrullero en el Puesto de Vigilancia Fronterizo Francisco Bolognesi. Queremos reforzar el patrullaje en ese tramo, indicó.

Asimismo, Cueva expresó su preocupación por las denuncias de presunta corrupción dentro de la Policía Nacional, señalando que estos actos afectan directamente el control fronterizo y la seguridad en la zona. El burgomaestre sostuvo que es urgente depurar la institución para frenar prácticas ilícitas que facilitan el paso irregular de migrantes.

Debe haber malos efectivos, y quisiéramos que eso se pueda corregir. Pedimos que el presidente pueda cambiar a esos efectivos que hacen quedar mal el uniforme", afirmó.

Transportistas denuncian mafia de migración ilegal

Por su parte, el representante de los transportistas de carga pesada, Dante Morales Cabrera, denunció con firmeza una presunta mafia policial que opera en la zona desde hace dos años.

Más de 100 personas entran todos los días bajo un sistema. La misma policía los resguarda y eso lo hemos denunciado, pero no pasa nada", afirmó.

Según detalló, los cobros ilícitos alcanzan los 100 dólares por persona, y hay conductores y empresas que se encargan del traslado clandestino.

La Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Tacna presentó una denuncia ante la Fiscalía por presunto cohecho pasivo propio. Luego de testimonios de transportistas peruanos quienes declaran que efectivos policiales "cobran hasta cien dólares para pasar" y facilitan el cruce irregular de migrantes durante la noche.